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محافظات

ضبط كوافير حريمي بداخله 3 عرائس بأبوقرقاص جنوب المنيا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:04 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
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ايمن رياض
اعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، عن ضبط كوافير حريمى بمدينة أبوقرقاص، مخالف لقرارات الحظر والتي أعلنت عنها الدولة المصرية في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخدتها في أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

ومن جانبه قال العقيد، محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، أنه أثناء تنفيذ تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بالمرور ومتابعة الحالة بشوارع المركز، تلاحظ وجود عروس تخرج من محل كوافير حريمى مغلق، وبعد استدعاء الشرطة تم فتح المحل، وقد وجد به ثلاث عرائس بالإضافة إلى بعض السيدات بالداخل، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتم القبض على صاحبة المحل بواسطة رجال الشرطة بمركز أبوقرقاص

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وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، .

مشيرًا الي ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الاعمال وفقا لخطة المحافظة، واكد على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال ايام عيد الفطر المبارك، من خلال الغاء الاجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
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