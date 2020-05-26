ضبط كوافير حريمي بداخله 3 عرائس بأبوقرقاص جنوب المنيا

اعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، عن ضبط كوافير حريمى بمدينة أبوقرقاص، مخالف لقرارات الحظر والتي أعلنت عنها الدولة المصرية في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخدتها في أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
ومن جانبه قال العقيد، محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، أنه أثناء تنفيذ تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بالمرور ومتابعة الحالة بشوارع المركز، تلاحظ وجود عروس تخرج من محل كوافير حريمى مغلق، وبعد استدعاء الشرطة تم فتح المحل، وقد وجد به ثلاث عرائس بالإضافة إلى بعض السيدات بالداخل، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتم القبض على صاحبة المحل بواسطة رجال الشرطة بمركز أبوقرقاص
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وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، .
مشيرًا الي ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الاعمال وفقا لخطة المحافظة، واكد على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال ايام عيد الفطر المبارك، من خلال الغاء الاجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.