غياب تام للجهات التنفيذية .. أهالي قرية طهما في العياط يتجمعون داخل المقابر ..شاهد

اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك، لمنع التجمعات.





ولكن هناك بعض الخروقات التي قام بها المواطنون في غياب تام من الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها قوات الأمن، حيث نجد في قرية طهما التابعة لمركز العياط بالجيزة، قيام الأهالي بالخروج من منازلهم، والتجمع داخل المقابر.









وهو ما يعد خرقا بشكل واضح وملحوظ لتعليمات الحكومة بعدم الذهاب إلى أماكن التجمعات والترفيه، أو إلى المقابر، والبقاء فى المنازل وعدم الخروج من المنازل لكي لايقع تحت طائلة القانون.





كانت قد بدأت الحكومة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بشأنها لعدم انتشار فيروس كورونا.

وتشمل القرارات حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، واستمرار غلق المقاهي والكافيتريات، والمطاعم ويقتصر عمل المطاعم على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.





كما شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على منع التجمعات نهائيا بأي شكل من الأشكال خلال فترة العيد موجها بغلق الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد مع استثناء حالات دفن الموتى، خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.





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