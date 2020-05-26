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تعليم

الأبنية التعليمية تنشئ مدرسة حكومية جديدة في شبرا الخيمة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:38 م
المدرسة الجديدة
المدرسة الجديدة
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قســــم التعليــــــم
رغم تداعيات تداعيات أزمة كورونا، قامت هيئة الابنية التعليمية بالقليوبية، برئاسة المهندسة هالة شندي، مدير عام الهيئة، بإنشاء مدرسة حكومية بشبرا الخيمة بجوار إدارة غرب شبرا التعليمية.

وتستهدف هذه المدرسة خدمة مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية، في أقل من 10 أشهر، طبقا للرسومات المعتمدة.

وأفادت هيئة الابنية التعليمية بأن هذه المدرسة الجديدة مكونة من دور أرضي وأربعة أدوار علوية بها فصول رياض أطفال، ودورات مياه مصممة خصيصًا لخدمة رياض الأطفال.

ومن جانبه .. قام المهندس سيد عواد رئيس قطاع شبرا بمباشرة أعمال الشركة المنفذة لبناء المدرسة ، حتى تم تسليمها وأصبحت جاهزة لافتتاحها خلال العام الدراسي 2021.

وتولت هيئة الأبنية التعليمية والتي تمثل أحد قطاعات وزارة التربية والتعليم، تخطيط المبانى التعليمية وتطوير مواصفات تصميمها وتحديد نظم وقواعد البناء، واتخاذ كل ما يلزم لإنشاء المبانى التعليمية وصيانتها

وتستهدف هيئة الابنية التعليمية التى تشارك الوزارة فى تنفيذ إستراتيجيتها، أن تقضى على مشكلات التعليم بنهاية تنفيذ الخطة الموضوعة حتى 2030
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