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أخبار البلد

بعد تعافيها من كورونا .. زوجة د.هشام الساكت توجه رسالة لشباب الأطباء.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:59 م
الدكتورة شرين الجيار،ا
الدكتورة شرين الجيار،ا ستشارى طب الأطفال والتغذية العلاجية
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محمد غالي
قالت الدكتورة شيرين الجيار، استشارى طب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة، والمتعافاة من فيروس كورونا، وزوجة الشهيد الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية طب القصر العينى  والمتوفي اثر إصابته بفيروس كورونا، قالت ان الشهيد لم يتأخر يومًا عن مساعدة المرضى مهما كانت الظروف.


وأوضحت ان الشهيد الساكت وهب عمره للمرضي،  وكان قدوة لكل شباب الأطباء بحياته المهنية وكان يطوف مصر فى القوافل الطبية بالقري و النجوع.


وأشارت، إلى ان الساكت استمر بالعمل لآخر دقيقة فى حياته حتى كتب الله له الشهادة، مضيفة انه كان من الممكن ان يخفف من عمله، او يستثني من العمل.


وكشفت الجيار أنه عندما انتشر فيروس كورونا قال إن هذا وقت الوفاء بالعهد أمام الله تجاه المرضي، وكان ينوي العودة  للعمل بعد شفائه ولكن الله اختاره ، لافتة الى أنها ستعود للعمل مرة اخري  بعد شفائها.


وأكدت أن الكثير من زملائنا أصيبوا بالفيروس وعادوا للعمل بعد شفائهم  لمساعدة المرضى بالرغم من كل التحديات والصعاب التي يواجهونها.
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