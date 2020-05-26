خلال إجازة العيد.. محافظةالغربية يتابع تطبيق حظر التجول وغلق الحدائق بزفتى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، تطبيق قرار حظر التجوال في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بشوارع وميادين مدينة زفتي، وقناطر دهتوره ، وكذلك الإغلاق التام لكافة الحدائق والمتنزهات، والساحات العامة.





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وأكد محافظ الغربية علي التزام المواطنين بالقرارات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات حفاظا علي صحتهم وسلامتهم .





وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من اخطار كورونا.





وناشد المحافظ المواطنين بالتزام بالبقاء بالمنازل، للعبور من تلك الأزمة التي تتطلب تكاتف الجميع، مؤكدا على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين بكل حزم وقوة .





وأضاف "رحمي" ، أن حملات النظافة ورفع القمامة مستمرة بكافة المراكز والمدن والاحياء لرفع مستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى حملات التطهير والتعقيم.