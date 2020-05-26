AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مدير مستشفى الصدر بالمحلة: خروج ٧ حالات من مصابي كورونا عقب شفائهم.. صور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:01 م
مستشفي الصدر بالمحلة
مستشفي الصدر بالمحلة
Advertisements
احمد علي
اعلن مجلس إدارة مستشفي الصدر بمدينة المحله بمحافظة الغربية اليوم عن خروج عن 7 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا عقب شفائهم وخروجهم من المستشفى وعودتهم الي منازلهم سالمين .

اقرأ أيضا:

صرح بذلك الدكتور محمد حيدر مدير مستشفي الصدر لافتا أن المستشفى تستقبل حالات من جميع أنحاء المحافظة ويتم تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه بفضل فريق العمل من أطباء وتمريض وإداريين وعمال ،فالكل يعمل على قدم وساق للنهوض بالمستشفى.

وأشار "حيدر " أن الحالات المتعافاه يتم إجراء كافه التحاليل والفحوصات الطبيه اللازمه للحالات المصابه وعند التاكد من تحولها من ايجابيه الي سلبيه يتم السماح لهم بالعوده الي منزلهم في أجواء سالمه ومستقره مشيرا بقوله " دورنا رعايه المرضي وضمان التاكد من سلامتهم الصحيه وتوفير الرعايه الطبيه لهم الكامله " .

كما أكد مدير مستشفي عن توافر الدعم الكامل من وزاره الصحة وتعاون مؤسسات المجتمع المدني من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية .

فضلا عن الدعم الكامل من مستلزمات الطبيه والماسكات والمطهرات الكحولية لاستخدامها في علاج المصابين والكشف عن كافه الحالات والأسر المخالطه لهم في كافه الحملات الوقائية في أماكن بؤر العدوي المحتمله في الوقت الحالي .
مدير مستشفى الصدر بالمحلة: خروج ٧ حالات من مصابي كورونا عقب شفائهم.. صور
مدير مستشفى الصدر بالمحلة: خروج ٧ حالات من مصابي كورونا عقب شفائهم.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم رضيعة.. خروج 6 متعافين جدد من كورونا بمستشفى العزل بـ قها

بعدما تم شفاؤه.. خروج متعاف جديد من كورونا بالحجر الصحي في قها

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتعافاة لـ 2139

نجاة كبار السن.. شفاء 5 حالات كورونا بمستشفى عزل إسنا

خروج 4 حالات من مستشفى عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا.. صور

شفاء 10 حالات مصابة بكورونا من عزل سبرباي في الغربية

ترشيحاتنا

90 ألف مصاب بالجيش الأبيض حول العالم.. و50 مليون في المواجهة

هل عزاء زوج صفاء أبو السعود وراء إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا؟

قرأ قرآنا وقفز من السادس.. انتحار موظف بالمعاش بالقليوبية

أول رد من البرازيل على القرار الأمريكي بحظر السفر بسبب كورونا

باحثة صينية تحذر العالم من فيروس جديد

أحمد العوضي يوجه رسالة إلى الداعية مصطفى حسني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. الأثار الجانبية لدواء هيدروكسي كلوروكوين

الشمس تتعامد غدا على الكعبة.. تعرف على فوائد الظاهرة وكم مرة تكررت في التاريخ

بعد معركة استمرت 6 أسابيع.. لقطات توضح تأثير فيروس كورونا على مريض أربعيني