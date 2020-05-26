مدير مستشفى الصدر بالمحلة: خروج ٧ حالات من مصابي كورونا عقب شفائهم.. صور

اعلن مجلس إدارة مستشفي الصدر بمدينة المحله بمحافظة الغربية اليوم عن خروج عن 7 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا عقب شفائهم وخروجهم من المستشفى وعودتهم الي منازلهم سالمين .









صرح بذلك الدكتور محمد حيدر مدير مستشفي الصدر لافتا أن المستشفى تستقبل حالات من جميع أنحاء المحافظة ويتم تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه بفضل فريق العمل من أطباء وتمريض وإداريين وعمال ،فالكل يعمل على قدم وساق للنهوض بالمستشفى.





وأشار "حيدر " أن الحالات المتعافاه يتم إجراء كافه التحاليل والفحوصات الطبيه اللازمه للحالات المصابه وعند التاكد من تحولها من ايجابيه الي سلبيه يتم السماح لهم بالعوده الي منزلهم في أجواء سالمه ومستقره مشيرا بقوله " دورنا رعايه المرضي وضمان التاكد من سلامتهم الصحيه وتوفير الرعايه الطبيه لهم الكامله " .





كما أكد مدير مستشفي عن توافر الدعم الكامل من وزاره الصحة وتعاون مؤسسات المجتمع المدني من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية .





فضلا عن الدعم الكامل من مستلزمات الطبيه والماسكات والمطهرات الكحولية لاستخدامها في علاج المصابين والكشف عن كافه الحالات والأسر المخالطه لهم في كافه الحملات الوقائية في أماكن بؤر العدوي المحتمله في الوقت الحالي .