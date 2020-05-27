8 معلومات هامة لقانون رعاية المريض النفسى تحت قبة البرلمان.. اعرفها

وافق محلس النواب، خلال جلساته الماضية، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون

الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة مقبلة.