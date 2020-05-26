توفر 2700 جهاز تنفس.. الصحة: 320 مستشفى تدخل الخدمة لمواجهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد حسنين رئيس قطاع الدعم الفني بوزارة الصحة، إنه تم توزيع مستشفيات العزل طبقا للتوزيع الجغرافي وتم تجهيز 22 مستشفى عزل وداخل الخدمة العلاجية حاليا.
وأضاف حسنين في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، أنه " تم رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات بـ 81 مستشفى".
وتابع أن" 320 مستشفى تدخل الخدمة خلال الأسبوع الحالي ويتم رفع كفاءة المستشفيات بالكامل".
وأكمل محمد حسنين:" مستشفيات العزل بها 4200 سرير منها 1000 سرير رعاية مركزة و481 جهاز تنفس صناعي وهذا الأمر كاف لمواجهة الوضع الراهن ".
وتابع:" الـ320 مستشفى توفر 2700 جهاز تنفس وحوالي 6300 سرير رعاية مركزة".
وأكمل محمد حسنين:" نعمل على رفع كفاءة المستفيات ومراجعة البيئة الملائمة للمستشفيات وإعادة النظر في سكن الأطباء".