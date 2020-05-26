معلومات خاطئة عن غسيل السيارات





كما يوجد عدة معتقدات خاطئة أيضا حول غسيل





ويظن بعض السائقين أن لمعان طلاء كما يوجد عدة معتقدات خاطئة أيضا حول غسيل السيارة وموجود بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تجلب الضرر للسيارة .ويظن بعض السائقين أن لمعان طلاء السيارة يدل على عدم حاجتها للتنظيف وهو اعتقاد خاطئ فقد تتراكم الأتربة الخفيفة على سطح السيارة بشكل غير ملحوظ .





ويعتقد البعض ان سبراي التنظيف يمكنه تنظيف الجنوط من بقايا الأوساخ لكن هذه المواد تشتمل على مكونات كثيرة تضر بعازل الألومنيوم .



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ويظن بعض قائدي السيارات أن مجفف الشعر يمكنه إزالة اللبان من على فرش السيارة إلا أن التصرف الصحيح هو وضع مكعبات الثلج على اللبان.





كما أن مقولة الأوساخ تحمي طلاء السيارة فهذا غير حقيقي لأنها تتسبب في رواسب فوق الطلاء وإحداث خدوش بها كما ترتبط الأوساخ بشكل كبير بالملح وهو ما يشكل بيئة صالحة للصدأ.







هناك اعتقاد عند الكثير من قائدي السيارات بأن غسيل السيارة والاعتناء بها بصفة مستمرة يحمي طلاءها من الخارج ولكن قد يحدث عكس ذلك .