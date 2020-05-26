أول رد من البرازيل على القرار الأمريكي بحظر السفر بسبب كورونا

علقت البرازيل اليوم الثلاثاء، على القرار الأمريكي بحظر دخول القادمين من البرازيل ابتداءً من اليوم.





وقال حاكم ساو باولو جواو دوريا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن حظر السفر الجديد على البرازيل قد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.





وأضاف دوريا: "برأيي، رأيي الشخصي ، حتى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة ستتأثر بقرار السيد ترامب".





وقال البيت الأبيض وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية إنه سيعلق دخول الأشخاص من البرازيل إلى الولايات المتحدة، في حالة تواجدهم قبل محاولة الدخول بـ 14 يوما.





ويأتي ذلك مع احتلال البرازيل المركز الثاني كأكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلف الولايات المتحدة.





فيما وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول كأكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، حيث وصل إجمالي المصابين إلى أكثر من مليون و713 ألفا، والوفيات إلى أكثر من 100 ألف شخص.