مستقبل وطن بأسيوط يكرم لجنة التحكيم واللجنة الإدارية المشرفة على مسابقة أمهات عظيمات

كرم حزب مستقبل وطن بأسيوط بالتعاون مع أمانة المرأة المركزية، اللجنة الإدارية ولجنة التحكيم الخاصة بمسابقة "أمهات عظيمات" بمقر الحزب الرئيسي بأسيوط، وذلك في إطار الدور السياسي والاجتماعي الذي ينتهجه حزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب والنائب الأول وبرعاية المهندس ياسر عمر.









جاء ذلك بحضور كل من المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن أسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور على مهران الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بأسيوط والدكتورة جيهان درويش أمينة المرأة بأسيوط وحضور عدد من أمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب المحافظة.









وقال المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة، إن المسابقة نظمت تحت شعار "أمهات عظيمات" وذلك في إطار الدور الإجتماعي والخدمي الذي يقوم به الحزب لدعم الدولة المصرية.





وقالت الدكتورة عبير فاروق مراد عضو أمانة المرأه المركزية بحزب مستقبل وطن والمشرف على أمانتي المرأة بأسيوط وبني سويف والراعي لمسابقة "أمهات عظيمات"، إن لجنة التحكيم تكونت من المتخصصين من كلية الخدمة الإجتماعية بالشراكة مع أمانة المرأة وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وكانت مهامها استلام الأوراق وفحصها طبقًا لمعايير المتابعة بالوزارات في اختيار الأمهات المثاليات.









وأضافت أن المسابقة تم الإعلان عنها في أوائل شهر مارس الماضي وكان من المقرر إقامة حفل كبير لتسليم الجوائز للأمهات المثاليات لكن تم إرجاء الأمر لحين الانتهاء من جائحة كورونا وما يتبعها من إجراءات احترازية وقائية ،موضحة أن مستقبل وطن لا يتوقف عن العمل والمشاركة المجتمعية، حيث قرر الحزب توزيع الجوائز على الفائزات في مراكزهن بمقرات حزب مستقبل وطن بكل مركز من مراكز المحافظة.









وأضافت عبير فاروق أن اللجنة التي تم تكريمها تكونت من الدكتور سعودي محمد حسن عبد الرحيم وكيل كلية الخدمة الاجتماعية وإيهاب عبد الحميد أمين تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب وعز المنصور الأمين المساعد والدكتورة جيهان درويش أمينة المرأة بالحزب وبعض المتخصصين في مجال الخدمة المجتمعية ،حيث تم تكريم اعضاء اللجنة من قبل المهندس النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.