نائب محافظ الغربية: غلق وتشميع 2 محل بمركز كفر الزيات

قام الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، اليوم ، بجولة تفقدية بمركز كفر الزيات وبسيون ، لمتابعة التزام المواطنين.





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وجاء ذلك لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي والحدائق والمتنزهات وفض أي تجمعات قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.





أوضح نائب محافظ الغربية، أنه تم غلق وتشميع 2 محل بمركز كفر الزيات عبارة عن غلق كافيه ملحق بصالة ألعاب إلكترونية بمدينة كفر الزيات ، وغلق محل آيس كريم ومسليات بقرية الدلجمون.





واكد أنه لن يتم التغاضي عن المخالفات والعمل على تطبيق القانون بكل حسم وقوة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



