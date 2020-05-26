لطيفة تروج لفيديو كليب "أنا عشت عمري" .. فيديو

وطرحت لطيفة، مؤخرًا، أغاني البومها الجديد "أقوى واحدة"، كان من بينها كل من، أغنية "في الأحلام"، و"خاصمني ماشي"، و"أنت ياه"، و"ملكة بيك"، وغيرها من الأغاني.