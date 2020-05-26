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فن

لطيفة تروج لفيديو كليب "أنا عشت عمري" .. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة التونسية لطيفة فيديو كليب " انا عشت عمرى" من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر 

وتقول كلمات الاغنية : " احلى حاجة انت في حياتي .. طب بس جرب و اطلب حياتي .. اديهالك ماتغلاش عليك "


وعلقت لطيفة على الفيديو كليب : #لطيفة #انا_عشت_عمري من البوم #أقوى_واحدة 

وطرحت لطيفة، مؤخرًا، أغاني البومها الجديد "أقوى واحدة"، كان من بينها كل من، أغنية "في الأحلام"، و"خاصمني ماشي"، و"أنت ياه"، و"ملكة بيك"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن آخر أعمال لطيفة هى أغنية "أمى" التى صورتها على شكل فيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.

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