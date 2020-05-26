لطيفة تروج لفيديو كليب "أنا عشت عمري" .. فيديو

نشرت الفنانة التونسية لطيفة فيديو كليب " انا عشت عمرى" من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر
وتقول كلمات الاغنية : " احلى حاجة انت في حياتي .. طب بس جرب و اطلب حياتي .. اديهالك ماتغلاش عليك "
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وعلقت لطيفة على الفيديو كليب : #لطيفة #انا_عشت_عمري من البوم #أقوى_واحدة
احلى حاجة انت في حياتي— Latifa Al-Tunisia (@latisol) May 26, 2020
طب بس جرب و اطلب حياتي
اديهالك ماتغلاش عليك 💜#لطيفة #انا_عشت_عمري من البوم #أقوى_واحدة #Latifa2020https://t.co/3T5lpIaZPR pic.twitter.com/hcSawyzN1e