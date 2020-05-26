تمت إحالتهما إلى صدر دمنهور .. تسجيل حالتي إصابة بـ كورونا بين أطباء البحيرة

أعلنت نقابة الأطباء فرع البحيرة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف الجيش الأبيض لطبيبان يعملان بمستشفي حكومي بالقاهرة ومستشفي خاص بالإسكندرية،مشيرا الى تحويلهما من مستشفي صدر دمنهور بعد أن أكدت التحاليل إصابتهما بالفيروس إلى الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم.





واوضح الدكتور أحمد قطري، أمين عام نقابة الأطباء بالبحيرة، أن حالتي الإصابة بفيروس كورونا لطبيبان البحيرة هما: طبيب يعمل بمستشفي حكومي بالقاهرة مقيم بمركز إيتاي البارود تم تحويله إلى مستشفي حميات إيتاي البارود، وطبيب اخر مقيم بقرية اريمون بمركز المحمودية ويعمل بمستشفي خاص بالإسكندرية تقرر عزله منزليا نظرا لاستقرار حالته الصحية وعدم ظهور عليه أي أعراض تستدعي نقله للحجر الصحي.





وأكد " قطري"، إن النقابة تتابع مع مستشفيات الحجر الصحي جميع حالات أطباء البحيرة المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى متابعتهم على مدار الساعة من قبل أعضاء مجلس النقابة بالكامل، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم خلال محنتهم.

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فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 797 حالة وفاة.