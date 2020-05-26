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محافظات

محافظة الجيزة: غلق جزئي لطريق المنصورية لمدة 6 أيام

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:48 م
طريق المنصورية
طريق المنصورية
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محمد الصاحي
أفادت محافظة الجيزة، برئاسة أحمد راشد، بأنه سيتم إجراء غلق جزئي لطريق المنصورية؛ في ضوء الإجراءات التنسيقية التي تتم مع مختلف الجهات، لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الفيوم، وطريق المنصورية، وميدان الرماية. 

وأوضحت محافظة الجيزة في بيانها اليوم، الثلاثاء، أنه سوف يتم البدء في أعمال رفع كفاءة الطبقة الإسفلتية بطريق المنصورية في المنطقة المحصورة بين تقاطع طريق المنصورية مع شارع الأهرام حتى تقاطع طريق المنصورية مع الطريق الدائري "القوس الغربي".

ونوهت محافظة الجيزة، بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لطريق المنصورية بداية من تقاطعه مع شارع الأهرام حتى تقاطع طريق المنصورية مع شارع الملك فيصل كمرحلة أولى؛ وذلك من دون تعطيل الحركة المرورية. 

وأكدت محافظة الجيزة، أن الأعمال تستمر لمدة 6 أيام تبدأ مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 /5 /2020 حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد الموافق 31 /5 /202 على أن تكون الأعمال على مدار اليوم دون تعطيل للحركة المرورية.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

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