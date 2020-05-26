بمكياج ساحر.. شمس الكويتية تبرز أنوثتها على إنستجرام

نشرت المطربة شمس الكويتية، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة ومميزة، حصدت بها إعجاب الكثيرين؛ وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت شمس الكويتية لمتابعيها على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: وحشتووووووووني
وارتدت شمس الكويتية قميص باللون باللون الموف من الحرير بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها ورشاقتها.
وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة مميزة وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.
ولفتت شمس الكويتية في وضع المكياج؛ حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والكحل الأسود، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.
وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض بإرتداء الإكسسوارات، حيث إنها اختارت قلادة باللون السيلفر حول عنقها، وهو ما أكمل من تفاصيل إطلالتها.
وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض بإرتداء الإكسسوارات، حيث إنها اختارت قلادة باللون السيلفر حول عنقها، وهو ما أكمل من تفاصيل إطلالتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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