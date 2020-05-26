بمكياج ساحر.. شمس الكويتية تبرز أنوثتها على إنستجرام

ولفتت

شمس الكويتية في وضع المكياج؛ حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والكحل الأسود، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.



وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض بإرتداء

الإكسسوارات، حيث إنها اختارت قلادة باللون السيلفر حول عنقها، وهو ما أكمل من تفاصيل إطلالتها.