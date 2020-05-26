الشلاتين تفحص جميع القادمين إليها لمنع انتقال عدوى كورونا ..صور

قامت الوحدة المحلية لمدينة مدينة الشلاتين بالبحر الأحم ر بعمل فحص الطبي لجميع المواطنين الوافدين إلى المدينة حيث تم تكليف فريق طبى على مدخل المدينة لفحص الوافدين وتعقيم وتطهير السيارات الوافدة لمنع انتقال فيروس كورونا للمدينة.





ومن جهته أكد محمد على، سكرتير مدينة الشلاتين ، أن الفحص الطبي إجراء استباقي لمنع ظهور حالات ويتم بالتنسيق مع الإدارة الصحية وتم توفير أدوات التعقيم والتطهير وكشافات قياس درجة الحرارة وسيارة مخصصة للفريق الطبي.





وأكد بيان صادر عن مدينة شلاتين أنه تم وضع خطة في حال الاشتباه بالإصابه بالمرض، حيث يتم نقل الحالة في سيارة مجهزة إلى مستشفى الشلاتين المركزي لاستكمال الفحوصات وفقا لبروتوكول التعامل مع فيروس كورونا المستجد.





يذكر أن مدينة الشلاتين أول مدينة تتخذ هذا الإجراء من بين مدن البحر الأحمر وأن المدينة الوحيدة مع مدينة حلايب اللتان لم تظهر فيهما أي إصابة بالفيروس بالبحر الأحمر.

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