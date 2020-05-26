زيارة المقابر وكوافير حريمي ومحل كشري .. الأجهزة التنفيذية بالمرصاد لخروقات الحظر بالمحافظات

تقوم الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات، ووزارة الداخلية بمجهودات غير عادية من أجل تطبيق قرارات رئيس الوزراء الخاصة بغلق بعض الأنشطة والمحلات، وقرارات الحظر للحد من تجمع المواطنين والأهالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الخروقات من جانب المواطنين.





زيارة المقابر في البحيرة

حيث شهدت محافظة البحيرة خلال أيام عيد الفطر المبارك العديد من تجمعات الأهالى وخاصة الأطفال للاحتفال بفرحة العيد، بالإضافة إلى قيام البعض بزيارة المقابر فى أول أيام العيد على الرغم من تحذيرات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمنع زيارة المقابر لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بين الأهالي.





وضرب الأهالى بقرارات رئيس الوزراء وتعليمات المحافظ عرض الحائط، وقاموا بالاحتفال بعيد الفطر المبارك وظهرت فروشات بائعى لعب الاطفال والحلوى والتجمعات فى معظم قرى المحافظة، وتبادل الأهالى الزيارات للتهنئة بعيد الفطر المبارك وذلك على مدار الثلاث أيام وسط تجاهل المسؤولين بالوحدات المحلية.





انتشار الباعة وأصحاب الفروشات

وشهدت مدينة إيتاى البارود اليوم انتشار الباعة وأصحاب الفروشات منذ الصباح الباكر وتجمعات الأهالى أمامهم للتسوق فى تحد واضح لكافة قرارات الحظر.





توقف حركة المراكب النيلية

فيما خلت المتنزهات والحدائق العامة والملاهى بإدفينا وساحة تل أبو مندور وكورنيش النيل بمركز ومدينة رشيد وبمدينة دمنهور من الاهالى ومن أى مظاهر للاحتفال بعيد الفطر وأغلقت جميع أبوابها أمام الزوار كما أغلق مدخل كوبرى وقناطر إدفينا وتوقف حركة المراكب النيلية تنفيذا لقرار الحظر التابع للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه شدد اللواء عماد الدكروري، رئيس مجلس ومدينة رشيد، على الالتزام بتطبيق كافة قرارات رئيس الوزراء، بتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، بضرورة المحافظة على الالتزام بتطبيق كافة قرارات فيما يخص بمنع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، للحد من إنتشار فيروس كورونا.

تجمع في كوافير حريمي فيما اعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، عن ضبط كوافير حريمى بمدينة أبوقرقاص، مخالف لقرارات الحظر والتي أعلنت عنها الدولة المصرية في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخدتها في أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

ومن جانبه قال العقيد، محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، أنه أثناء تنفيذ تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بالمرور ومتابعة الحالة بشوارع المركز، تلاحظ وجود عروس تخرج من محل كوافير حريمى مغلق، وبعد استدعاء الشرطة تم فتح المحل، وقد وجد به ثلاث عرائس بالإضافة إلى بعض السيدات بالداخل، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتم القبض على صاحبة المحل بواسطة رجال الشرطة بمركز أبوقرقاص.

بينما قام الأهالي في قرية طهما التابعة لمركز العياط بالجيزة، بالخروج من منازلهم، والتجمع داخل المقابر.

وهو ما يعد خرقا بشكل واضح وملحوظ لتعليمات الحكومة بعدم الذهاب إلى أماكن التجمعات والترفيه، أو إلى المقابر، والبقاء فى المنازل وعدم الخروج من المنازل لكي لايقع تحت طائلة القانون.

كما شن مجلس مدينة طوخ بالتعاون مع مركز الشرطة، حملة مكبرة لمتابعة مدي تنفيذ حظر التجوال والإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأسفرت الحملة التي قادها رضا قنديل رئيس الوحدة المحلية ببلتان التابعة لطوخ عن غلق وتشميع مطعم كشري استقبل مواطنين داخل المطعم مخالفا قرار رئيس الوزراء بشأن حظر استقبال المطاعم مواطنين والاكتفاء بتقديم خدمة الدليفري .

وتأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا وبتعليمات من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ.

فى سياق ذلك أثناء تفقد محمد ياسين نائب رئيس المدينة للحالة العامة بدائرة الوحدة المحلية باكياد دجوى تبين قيام المواطنين بمخالفات بناء خلال إجازة عيد الفطر وعلى الفور تم الإزالة الفورية لعدد ٣ حالات.

وقال ياسين انه تم التحفظ على المعدات ومواد بناء التى تستخدم في البناء المخالف مشددا أن هناك تعليمات واضحة بخصوص هذا الشأن بالازالة الفورية وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.

حملات مستمرة في الجيزة وأخيرا أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم شن حملات خلال عيد الفطر المبارك ساهمت بشكل كبير في الحد من التجمعات وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وذلك استكمالا للمجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ومراقبة تنفيذ القرارات الاحترازية.

وأشار راشد إلى أنه تم غلق وتشميع أكثر من 50 محلا ومنشأة تجارية مخالفه غير ملتزمة بالإجراءات الأحترازية ومواعيد الغلق المقررة خلال إجازة عيد الفطر.

وأوضح راشد أنه تنفيذا لقرار حظر أقامة الملاهي الشعبية فقد تم رفع ملاهي شعبيه ومستلزماتها من ألعاب وغيرها بمراكز أوسيم وأطفيح وأحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والوراق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما أشار محافظ الجيزة أنه تم غلق وتشميع 5 ملاعب خاصة كرة قدم يتم تأجيرها بالمخالفة بأحياء شمال الجيزة والطالبية والهرم وبولاق مع أخلاء الملاعب من كل المتواجدين بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن تلك الملاعب لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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