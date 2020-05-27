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ديني

حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. دار الإفتاء ترد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل هناك ما يمنع شرعًا أو يُحرِّم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟

وقالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رواه البخاري.

وتابع: أما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز. 
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