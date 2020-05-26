برلمانية: السيسي يدعم الأطقم الطبية ويوفر غطاء لحمايتهم في حالة الإصابة

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس السيسي، لتوجيهاته المستمرة لدعم الأطقم الطبية وتوفير كافة أشكال الدعم سواء المادي او المعنوي لجميع العاملين بالمستشفيات والوحدات الطبية المعنيين بمكافحة فيروس كورونا، والاهتمام الذي يوليه للاطقم الطبية المصابة، والتي توفاها المنية جراء محاربته للفيروس.





وأكدت عبد الحليم، أن هذا الاهتمام والدعم سيعطي دفعة جديدة وقوية للاطقم الطبية ببذل قصارى جهدهم في إبعاد هذا الوباء عن الشعب المصرية وتوجيه كافة جهودهم لمحاربته ورعاية المرضى والمصابين حتى مثولهم للشفاء.





ولفتت أن القرارات الأخيرة لوزارة الصحة بتوجيهات من الرئيس السيسي بشأن تخصيص دور بسعة 20 سرير بمستشفيات العزل لمصابي الأطقم الطبية يعكس حرص الدولة على رعاية المصابين من الفرق الطبية وتوجيه دعم لهم حتى مثولهم للشفاء.