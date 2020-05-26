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حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بايتاى البارود

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

أصيب اليوم الثلاثاء 3 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى على اطريق " النشو وكفر الشيخ مخلوف" بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بدائرة المركز.

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وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالانتقال للمعاينة والفحص
تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق النشو كفر الشيخ

أسفر عن إصابة كل من:" أحمد عبدالعزيز  عطية، 17 عامًا، محمود عبدالمقصود حسن، 22 عامًا، سعد عبود شبانة، 65 عامًا، وتم نقلهم لمستشفي إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم..وتحُرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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