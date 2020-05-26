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أخبار العالم

رئيس السيادة السوداني ينهي عمل بعثة يونميد الدولية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:48 م
البرهان يتوسط الدبلوماسيين
البرهان يتوسط الدبلوماسيين
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قسم الخارجي

أعلنت السلطات السودانية، إنهاءها عمل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بالسودان، بعد أن دخلت البلاد مرحلة جديدة وفترة إنتقالية بمجلس حكم سيادي، بعد إزالة حكم الرئيس السابق عمر البشير منذ العام الماضي، وفق ماذكرت وسائل إعلام سودانية.


ذكر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن مستقبل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يونميد"، لا يتضمن الحديث عن تمديد لفترة جديدة.


وجاء القرار في اتصال هاتفي أجراه البرهان مع كل من تبيور تاجى مساعد وزير الخارجية الأمريكي ودونالد بوث المبعوث الأمريكي إلى السودان.


وحث البرهان الجانب الأمريكي على العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.


ودعا الولايات المتحدة لدعم مفاوضات السلام الجارية تحت رعاية جوبا.

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