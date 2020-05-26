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فن

يذاع على Watch iT وقناة DMC .. أنغام تروج لحفلها اليوم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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محمد نحلة

روجت الفنانة أنغام لحفلها اليوم المقام في العاشرة مساء، ونشرت بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام.


وعلقت أنغام:"تذاع حفلة #أنغام_في_العيد لايڤ على صفحتها الرسمية على الفيس بوك وعلى أبلكيشن WatchiT وعلى قناة DMC الساعة ١٠ مساء بتوقيت مصر".


ومن المقرر أن تقدم أنغام لجمهورها عددا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدي وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جدًا"، وغيرها من الأغاني التي يعشقها جمهور أنغام في مصر والوطن العربي. 

 

وأحيا نجم الجيل تامر حسنى، أولى حفلات عيد الفطر علي مسرح الصوت والضوء أول أيام العيد وذلك خلال حفلا غنائيا بدون جمهور على مسرح حيث بدأ الحفل بأغنية "الأصل مصري"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى قدمته المتحدة للخدمات الإعلامية، في أول أيام عيد الفطر، ليقدم بعدها، أغنية "حلو المكان" التي قدمها في خلال فيلمه الأخير "الفلوس" الذى حقق نجاحا كبيرا جماهيريا على مستوى الإيرادات في شباك التذاكر.

 

وواصل تقديم فقرته الغنائية بالعديد من أغنياته المتميزة الذى قدمها خلال مشواره الغنائى بالإضافة إلى تلبية العديد من طلبات جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها، "عينيا بتحبك"، "بعيش"، "أرجعلى"، "ورد صناعى"، "ناسينى ليه"، "كفاياك أعذار"، "بنت الايه"، "أنا ولا عارف"، "ريح بالك"، "رسمي فهمى نظمى"، يانا يا مفيش"، "نور عينى"، "بطلة العالم في النكد"، "عيش بشوقك"، "حلم سنين" وأختتم حفله بأغنية "اللحظة الحلوة".
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