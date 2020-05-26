الخميس .. الشيف فيلن فيلم وثائقي بالهيئة الملكية الأردنية

تبث الهيئة الملكية الأردنية للأفلام٬ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"٬ في التاسعة مساء الخميس المقبل٬ عرضا للفيلم الوثائقي Chef Flynn أو "الشيف فلين"، من إخراج كاميرون ييتس، الفيلم إنتاج 2018 وتبلغ مدة عرضه 83 دقيقة.





ويتتبع الفيلم قصة "فلين ماك جاري"، صبي عمره عشر سنوات، يحوّل غرفة المعيشة الخاصة به إلى مطعم ويستعين بزملائه في الصف كطهاة مساعدين لتقديم قائمة طعام مستوحاة من الفناء الخلفي لجيرانه، بدخوله عالم الشهرة فجأة، يتفوق "فلين" ليتخطى حدود مطبخه الصغير في غرفته وكاميرا والدته، وينطلق في تحد لعالم الطهي العالمي.





ويستعرض الفيلم لقطات أرشيفية لأكثر من 18 سنة، ويعكس صورة حميمية لنجم صاعد يجد نفسه تحت أضواء الشهرة في سن مبكرة، كما ينقل الفيلم صورة للأم التي تتخلى عن أمومتها في سبيل تعزيز شغف ابنها.





وعرض فيلم "الشيف فلين" في مهرجان صندانس السينمائي ومهرجان برلين السينمائي (ليلة الافتتاح – قسم سينما الطهي) ومهرجان الجنوب ساوث ويست السينمائي ومهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي ومهرجان هوت دوكس.