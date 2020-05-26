بعد وفاة 3 أشقاء بـ كورونا.. محافظ الشرقية: إغلاق شارع بقرية الرحمانية وتعقيمه.. فيديو

نفى ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجود نقص في المستلزمات الطبية داخل المستشفيات، مؤكدا أنه يتم نقل المصابين طبقًا لتوافر الأسرّة الطبية وأسرّة العناية المركزة .





محافظ الشرقية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامى أحمد موسى المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه قام بزيارة قرية الرحمانية في المحافظة بعد ظهور حالات مصابة بـ فيروس كورونا ووفاة 3 أشقاء . وأضاف





وتابع محافظ الشرقية "حالتان توفيتا بفيروس كورونا، وحالة توفيت بالتهاب رئوي حاد"، مضيفا "تم إغلاق الشارع الذي ظهر فيه الحالات المصابة بكورونا".





وقال محافظ الشرقية، إن إحدى ممرضات مستشفى الزقازيق الجامعي أُصيبت بـ فيروس كورونا، وانتابها وزملاءها حالة ذعر، وتم توفير فريق طبي بديل معاون.





وتابع محافظ الشرقية "لا نرغب في الوصول إلى حالة من الارتباك بسبب فيروس كورونا، وعلينا أن نتعاون جميعا للعبور من الأزمة".