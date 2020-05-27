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تعليم

التقويم الطلابي بجامعة حلوان تنظم دورات في تحليل البيانات

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:46 ص
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين . 


وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز. 

ومن هذه الدورات دورة  للتدريب على تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والنظرية الحديثة خلال الفترة من ٢٢ : ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ . 


وذلك للتعرف على تقنية تحليل البيانات واستخدامات النظريات المختلفة في تحليل البيانات وتطبيق نظريات تحليل البيانات في حل المشكلات . 

وكيفية الاستفادة منها في العمل الأكاديمي، وإجراء مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة من حيث التطبيق العملي على أجهزة الحاسب الآلي. 

ويتم التسجيل بالدورة التدريبية من خلال تلك الرابط


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