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تعليم

حاسبات عين شمس تعلن عن راوبط لتلقي استفسارات الطلاب والدعم الفني

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:11 ص
قصر الزعفران بجامعة
قصر الزعفران بجامعة عين شمس - أرشيفية
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حسام الفقي
أعنلت الصفحة الرسمية لكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس عن عدة روابط تساعد الطلاب في استفاراتهم وأيضًا خدمة الدعم الفني    بشأن الإيميل الجامعى، يتم التواصل مع وحدة الـIT  من خلال الإيميل: [email protected]

وأشارت أنه يمكن للإستفسارات الخاصة بنظام التعلم الإلكتروني LMS ،  يتم التواصل من خلال الايميل:


وأوضحت للإستفسارات بشأن الإمتحانات، يتم التواصل مع كل كنترول من داخل منصة الإمتحان عن طريق الضغط علي الرابط
Contact us for Inquiries

ونوهت عن ملئ الفورم الخاص بالإستفسارات ، كما بالصورة المرفقة.
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