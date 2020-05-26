العبرة في النهاية .. رئيس نادي طنطا يرد على تصريحات سيف الجزيري

رد فايز عريبي رئيس نادي طنطا
، على سيف الجزيري لاعب الفريق الأول السابق بشأن اتهامهم بتشويه سمعته خلال فترة القضية المنظورة بينهما في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأكد فايز عريبي في تصريحات صحفية أن الحكم الذي حصل عليه اللاعب هو حكم ابتدائي متابعا:" العبرة في نهاية المشوار ومن العيب أن يتجاوز في حقنا ونحن لم نتحدث عنه بالسوء".
وتابع:" لدينا الأوراق التي تثبت حقنا واللاعب حصل على كافة مستحقاته ومقدم عقده "، مضيفا أنه تفاجأ عقب عودة اللاعب إلى مصر بالانضمام إلى صفوف المقاولون العرب
.
وأصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قراره بصحة موقف سيف الدين الجزيرى
تجاه ناديه السابق طنطا .
وكان مسئولو طنطا قد تقدموا بشكوى ضد سيف الجزير للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بسبب توقيع اللاعب لنادى الملعب التونسي وهو على قيد الفريق .
وأنصف الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري نجم فريق طنطا السابق ولاعب المقاولون العرب الحالي حيث تقدم طنطا بشكوى ضد اللاعب يتهمه بـ فسخ عقده من طرف واحد.
وكتب الجزيري
عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: أن الفيفا انصفه في شكوى طنطا ضده مشددا انه غضب كثيرا من حملة التشويه التي طالته خلال الفترة الماضية.
ووجه الجزيري رسالة شكر لـ مسؤولي طنطا
لما قاموا به من تشويه لصورته والإعلان عن ايقافه 6 اشهر ، ولـ كل من سانده و دعمه خلال الفترة الماضية.