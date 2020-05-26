العبرة في النهاية .. رئيس نادي طنطا يرد على تصريحات سيف الجزيري

رد فايز عريبي رئيس نادي طنطا ، على سيف الجزيري لاعب الفريق الأول السابق بشأن اتهامهم بتشويه سمعته خلال فترة القضية المنظورة بينهما في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وأكد فايز عريبي في تصريحات صحفية أن الحكم الذي حصل عليه اللاعب هو حكم ابتدائي متابعا:" العبرة في نهاية المشوار ومن العيب أن يتجاوز في حقنا ونحن لم نتحدث عنه بالسوء".



