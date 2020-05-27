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تعليم

زراعة عين شمس تنشر كشوف أبحاث البرامج الجديدة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:09 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الزراعة جامعة عين شمس عن كشوف أبحاث البرامج الجديدة وهي "زراعة عضوية وإدارة جودة لجيمع المستويات الدراسية للفصل الدراسي 2019_2020.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن من خلال هذا الرابط اضغط هنا لمعرفة الأبحاث للبرامج الجديدة وأيضا قدمت الكلية مقترحات أبحاث وروابط تحميل مقررات الفصل الدراسي الثاني برامج (اقتصاد منزلي ومجتمع ريفي _انتاج نباتي -اراضي مياه _هندسة زراعية _انتاج حيواني _علوم وتكنولوجيا الاغذية _وقاية نبات) ويمكنك من خلال هذا الرابط معرفة كل هذا اضغط هنا 

الجدير بالذكر  إنه تم الاكتفاء بـ المقالة البحثية لطلاب فرق النقل بالكلية، على أن يتم إجراء البحث بشكل فردي اي لايشترك في البحث مجموعة من الطلاب ويكون البحث خاص بطالب واحد، وسوف يتم تلقي المقالات البحثية عن طريق منصة إلكترونية.


وسوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر على أن يكون التقييم طبقا للمعايير: 
1_مراعاة القواعد الشكلية للبحث 
 2_التسلسل المنطقي للموضوع (مقدمة موضوع وخاتمة ) 
3_تناول جميع العناصر بالشرح 
4_تحليل الطالب لموضوع البحث 
 5_الاستشهاد بالأمثلة الواقعية 
 6_الاقتباسات تكون موثوقة بشكل صحيح
7_تعير الطالب عن وجهة نظره الشخصية 
8_عرض النتائج 
9_تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة 
10_عدد المراجع المحددة
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