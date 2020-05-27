زراعة عين شمس تنشر كشوف أبحاث البرامج الجديدة

الجدير بالذكر إنه تم الاكتفاء بـ المقالة البحثية لطلاب فرق النقل بالكلية، على أن يتم إجراء البحث بشكل فردي اي لايشترك في البحث مجموعة من الطلاب ويكون البحث خاص بطالب واحد، وسوف يتم تلقي المقالات البحثية عن طريق منصة إلكترونية.