أخبار الزمالك| رضا عبد العال يهاجم منتقدي لقب نادي القرن.. جروس: الفوز بالكونفدرالية أفضل لحظة في مسيرتي





أحيا نادى الزمالك ذكرى تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية، على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح.

















رُزق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بأول مولود له "بنت" حيث قام اللاعب بنشر صورته عبر حسابه الشخصى على انستجرام، خلال حمل مولودته، معلقًا عليها: "الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلها من عبادك الصالحين واجعلها من الذرية الصالحة".

















شارك خالد الغندور نجم الزمالك السابق، جمهوره في عيد الفطر المبارك، احتفاله بعيدية نادي القرن الحقيقي.

















أكد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن التتويج بلقب الكونفدرالية مع الفارس الأبيض، كانت أفضل لحظة في مسيرته التدريبية.













علق رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي على لجوء نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" لاسترداد لقب نادي القرن.