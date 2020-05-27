تجارة حلوان: على جميع الطلاب سداد المصروفات الدراسية فى موعد أقصاه 15 يونيو

أعلنت جامعة حلوان تطبيق نظام المشاريع البحثية بأغلب الكليات ومن ضمنها كلية التجارة.
أوضح مجلس كلية التجارة بجامعة حلوان أنه يجب على جميع الطلاب دفع المصروفات الدراسية فى موعد أقصاه 15 يونيو المقبل.
وقد اعلنت كلية التجارة المواضيع البحثية لجميع فرق النقل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك
أوضح مجلس كلية التجارة بجامعة حلوان أنه يجب على جميع الطلاب دفع المصروفات الدراسية فى موعد أقصاه 15 يونيو المقبل.
اقرأ ايضا:وأضاف أنه يبدأ جميع الطلاب بالكلية تسليم الأبحاث الخاصة بهم ابتداء من يوم ٣١ مايو وفق للجدول الذى ستحدده الكلية يوم ٢٠ مايو.
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وقد اعلنت كلية التجارة المواضيع البحثية لجميع فرق النقل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك