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نائب الحسينية يكشف حقيقة رفض أهل متوفى بـ كورونا تسلم جثمانه

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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أسامة علي

كشف النائب خالد عبد المولى عضو مجلس النواب عند دائرة الحسينية بمحافظة الشرقية، حقيقة رفض أهل متوفى بكورونا فى دائرة الحسينية تسلم جثمانه.


وأوضح عبد المولى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتى"تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن أقارب المتوفى تواصلوا معه بداية من تواجده بمستشفى العزل لاتخاذ الإجراءات اللازمة معه، لافتا إلى أنه تواصل مع المسئولين داخل المستشفى ومديرية الصحة هناك، الذين أكدوا له أن المتوفى بسبب كورونا وصل إلى المستشفى فى حالة حرجة.


وأشار النائب أن ليلة الوفاة كان متواجدا بالمستشفى وبعد ذهابه تلقى اتصالا من مدير الإدارة الصحية بالمستشفى يطالبه بالقدوم لتغسيل الموتى لعدم وجود أحد نظرا لتأخر الوقت.


وأوضح النائب البرلماني، أن أحد أفراد الأطقم الطبية قام بعد ذلك بتغسيل الجثة.


وأشار نائب الحسينية إلى أن الأطباء بالمستشفى يبذلون جهدا كبيرا مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

 

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