علي جمعة يكشف عن منهج العناصر التكفيرية في التلاعب بمصطلحات الشرع ..فيديو

الإمام البخاري روى في صحيحه عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: « من حمل علينا السلاح فليس منا»، مؤكدا "لقد تلاعب الخوارج بمسميات الشرع فسموا الفساد جهادًا والقتل قتالًا".

فعلوا هذا من قبل فاحذر الله - سبحانه وتعالى- منهم حين قال: «

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ»، ( سورة التوبة: الآية 107).