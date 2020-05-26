أبو خليفة بلا كورونا .. مبادرة شبابية لتطهير الشوارع في الإسماعيلية .. صور

دشن شباب قرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية ، مبادرة لأعمال تطهير وتعقيم بشوارع القرية برعاية الإدارة الصحية بالقنطرة غرب ووحدة الطب الوقائي بالقنطرة غرب، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأكد أعضاء الحملة علي المواطننين على أنه لا مجال للاستهتار بحياتهم وأن حياتهم تهم الدولة، ولذلك تتخذ الدولة العديد من الإجراءات لحمايتهم .





‎وأكد الشباب أن المبادرة تم تدشينها تحت شعار "أبو خليفة بلا كورونا"، حيث تستهدف أيضا المرور على المحلات لتوعيتهم بضرورة ارتداء الجوانتيات أثناء عملية البيع للجمهور حفاظا على أرواحهم وأرواح المواطنين، ومنعا لانتشار الفيروس. مركز ومدينة أبوصوير ثالث أيام العيد

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وفي مركز أبو صوير، رش وتعقيم شوارع قرية الواصفية وتنفيذ اعمال رفع القمامة اليومية قرية المحسمة الجديدة ومتابعة بلاغ المواطنين وتضررهم من توقف محطة مياة شرب المنايف.





وقام سمير عطية رئيس القرية بزيارة لمحطة مياة شرب المنايف والتاكد من عمل المحطة وضخ المياة للمواطنين والتزام المواطنين بتطبيق الحظر ثالث ايام العيد بابو صوير واعمال رفع القمامة بقرية ابو صوير البلد و اعمال رفع القمامة بقرية الواصفية.