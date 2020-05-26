أخبار الرياضة.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من بيع علي معلول.. مفاجأة جديدة في قضية خالد بوطيب ضد الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









كشف مصدر مقرب من المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مفاجأة تتعلق بقضية اللاعب ضد النادي الأبيض في المحكمة الرياضية الدولية “الكاس”.









كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بصدد طرح موعد جديد، يمكن خلاله استئناف مسابقة دوري المحترفين.









احتفل نادي بايرن ميونخ الألماني، بانتصاره اليوم على حساب غريمه التقليدي بروسيا دورتموند بهدف نظيف، في كلاسيكو ألمانيا، في قمة الجولة الثامنة والعشرين من البوندسليجا.









نوه نادى بيراميدز لعودة التدريبات الجماعية، عقب اعلان اتحاد الكرة البدء بشكل جزئي في العودة بداية من منتصف شهر يونيو المقبل.













كشف فريق ليفربول الانجليزي عن أجواء مران الفريق اليوم، الثلاثاء، عقب قرار استئناف بطولة الدوري الإنجليزي في الفترة المقبلة ولكن من دون جماهير.









كشفت إدارة الأهلي عن رفضها التام التخلي عن الظهير الأيسر التونسي علي معلول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



















