بعد هروبه.. أسرة تعيد ابنها المصاب بـ كورونا للمستشفى مرة أخرى

كشف كامل علي غطاس، رئيس مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، عن كواليس إعادة أسرة أحد أبنائها المصاب بالكورونا إلى المستشفى بعد هروبه منها.





وقال رئيس مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، "هناك مواطن هرب من مستشفى كفر الدوار بعدما تبينت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذهب إلى أحد منازل أقاربه قبل التوجه إلى منزله، ولكن رفضوا استقباله ونصحوه بالعودة إلى المستشفى، متابعا "أهله قاموا بالتبليغ عنه، وتمت إعادته إلى المستشفى".





المستجد "كوفيد19"، وهو ما يتضح في التزام المواطنين أثناء إجازة عيد الفطر المبارك. ونوه رئيس مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، بأن هناك وعيا كبيرا من قبل المواطنين بمخاطر فيروس كورونا التزام





وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الثلاثاء، خروج 127 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافىً، وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



