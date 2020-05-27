تخصيص أماكن في 12 مستشفى لعزل الأطقم الطبية في كفر الشيخ.. صور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تخصيص أماكن في 11 مستشفى على مستوى المحافظة لعزل الأطقم الطبية من أطباء وتمريض ومساعدين وفنيين، بالإضافة إلى جناح كامل بمستشفى العزل بمدينة بلطيم، كان مخصصًا لهذا الغرض منذ بداية أزمة وباء كورونا لعزل الأطقم وعلاجها به.
وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الجناح المخصص لعزل الأطقم الطبية بمستشفى عزل بلطيم استقبل أول طبيب مصاب بفيروس كورونا خلال أول فوج عمل بالمستشفى، وتم حجزه به حتى تماثله التام للشفاء، مشيرة إلى توفير كافة الدعم والرعاية الطبية اللازمة لجميع الأطقم الطبية.
12 مستشفى لعزل الأطقم الطبية
وأضافت، أن المستشفيات التي تم تخصيص أماكن بها لعزل الأطقم الطبية، هي مستشفى العزل ببلطيم، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، وفوه للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي، والحامول المركزي، وقلين المركزي، وفوه المركزي، ومطوبس المركزي، وسيدي سالم المركزي، وصدر كفر الشيخ.
نقيب أطباء كفر الشيخ: المنظومة الطبية تعاني من مشاكل متراكمة
قال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، إن المنظومة الطبية في مصر تعاني من مشاكل جمة وكثيرة متراكمة، مشيرًا إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا ونحن نحذر من الوصول إلي أعداد من المصابين يفوق إمكانيات وزارة الصحة.
وأضاف، أبو سمرة، وهذه هي المحنة التي تظهر معادن الرجال، هل نقف مكتوفي الأيدي كأطباء لكي نلطم الخدود ونولول ونتحسر ونهاجم ونشجب، كلا، لقد اختارنا القدر لكي نكون في المقدمة لنحارب عدوًا شرسًا وخبيثًا.. إنه عدو قادم وكله إصرار علي الفتك بنا".
وتابع نقيب أطباء كفر الشيخ، "نحن إن شاء الله قادرون علي المواجهة، لن ترهبنا شراسة عدو لا نراه، ولن تحبطنا محاولات بعض الخبثاء والمغرضين في تصدير الطاقات السلبية لنا، ولن تؤثر في معنوياتنا استشهاد أفراد منا في تلك الحرب الشرسة".
أبو سمرة: مستمرون في مواجهة كورونا دون الالتفاف لأي دعوات سلبية
وأضاف ليس المصري هو من يهرب من معركة حياة أو موت، خضناها ونحن نعلم أننا قد نفقد حياتنا ورغم ذلك خضناها وسوف نستمر بإذن الله.. أهالينا.. اتخافوا ولا تجزعوا .. فنحن إن شاء الله مستمرون في خوض تلك الحرب الشرسة دون الالتفات لأي دعوات سلبية من البعض.. لن نترككم أبدا فأنتم لنا ونحن لكم.
وتابع، لقد حلفنا القسم ونحن علي عهده محافظون.. مزيد من الطمأنينة والحرص والحذر من الجميع سوف نعبر الأزمة إن شاء الله ..أهالينا .. كونوا سندا وعونا لنا بعد الله .. تتفجر فينا طاقات كامنة تتغلب علي نقص إمكانيات أو سوء تخطيط ...فنحن الأطباء لدينا الكثير لنقدمه لأهالينا.
نقيب أطباء كفر الشيخ: ما يقدمه جيش مصر الأبيض سيذكره التاريخ
واختتم رسالته قائلًا " أتحدث وأعلم أن غالبية أطباء مصر يشاركونني هذا الرأي، وأعلم أن غالبية أطباء مصر لديهم من الثقة في الله وفي النفس بأنهم إن شاء الله سوف نتجاوز تلك الأزمة بأقل الخسائر، وأراهن الجميع بأن التاريخ سوف يتذكر ما قدمه أطباء مصر بهذه الإمكانيات وتلك النتائج المبهرة.. إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. وحمى الله مصر وشعبها من كل سوء".
نائبة تطالب الحكومة بمواجهة تحريض الأطم الطبية على الاستقالة
من جانبها، طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار بيان رسمي يوضح للأطقم الطبية الآليات التي تقوم بها الحكومة لدعمهم ومساعدتهم خلال مواجهة فيروس كورونا.
وقالت النائبة، في بيان لها، إن هناك حملة مأجورة لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم على الاستقالة بما يهدد استقرار النظام الطبي في مصر، وقد يعرضنا إلى أزمات كثيرة.
وأضافت، أبو السعد، لا بد من مواجهة عملية تحريض الأطباء على الاستقالة وتأكيد احترام الدولة والحكومة لحقوق الأطقم الطبية، وتوضيح كيفية مساعدتهم في هذه المرحلة، وحمايتهم من الإصابة.
وأوضحت أن الدولة من خلال كامل مؤسساتها عليها واجب حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعًا عن سلامة الوطن، ويجب توضيح ذلك وتأكيده بكافة السبل.
وناشدت أبو السعد، رئيس مجلس الوزراء، بالخروج ببيان صريح يستعرض إجراءاته لحماية الأطقم الطبية، ويعلن إجراءات تنفيذ مطالب نقابة الأطباء في شأن دعم الأطباء بشكل عام وتوفير مستشفى عزل مخصص لهم وزيادة معايير الأمان.
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