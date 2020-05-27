تخصيص أماكن في 12 مستشفى لعزل الأطقم الطبية في كفر الشيخ.. صور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تخصيص أماكن في 11 مستشفى على مستوى المحافظة لعزل الأطقم الطبية من أطباء وتمريض ومساعدين وفنيين، بالإضافة إلى جناح كامل بمستشفى العزل بمدينة بلطيم، كان مخصصًا لهذا الغرض منذ بداية أزمة وباء كورونا لعزل الأطقم وعلاجها به.





وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الجناح المخصص لعزل الأطقم الطبية بمستشفى عزل بلطيم استقبل أول طبيب مصاب بفيروس كورونا خلال أول فوج عمل بالمستشفى، وتم حجزه به حتى تماثله التام للشفاء، مشيرة إلى توفير كافة الدعم والرعاية الطبية اللازمة لجميع الأطقم الطبية.





12 مستشفى لعزل الأطقم الطبية





وأضافت، أن المستشفيات التي تم تخصيص أماكن بها لعزل الأطقم الطبية، هي مستشفى العزل ببلطيم، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، وفوه للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي، والحامول المركزي، وقلين المركزي، وفوه المركزي، ومطوبس المركزي، وسيدي سالم المركزي، وصدر كفر الشيخ.





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