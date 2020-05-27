AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تتحفظ على مقترح إلزام الصحة بإصدار شهادات مناعة للمتعافين.. وتكشف الأسباب

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:14 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
حسن رضوان
تحفظت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إلزام وزارة الصحة بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا للاستعانة بهم في مواقع العمل والميادين العامة.


وردت "الشرقاوى" لـ"صدى البلد"، على أهداف المقترح، قائلة تناول هدفين الأول الاستعانة بالمتعافين من فيروس كورونا فى العمل، عن طريق شهادة مناعة من وزارة الصحة، هل هناك ما يمنع من أن يستمر المتعافى من فيروس كورونا فى عمله مرة أخرى؟

وتابعت النائبة حديثها:" وإذا كان المقترح يهدف إلى عدم التنمر فليست الشهادة هي الحل لان ذلك يرجع الى وعى المواطن نفسه".

كما أكدت أنه حتى الان لا توجد معلومة مؤكدة أن من يصاب بـفيروس كورونا لديه مناعة تجعله حصن حصين ضد انتقال الفيروس الية مره اخرى.

وكان ذلك بعد أن تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إلزام وزارة الصحة بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا للاستعانة بهم في مواقع العمل والميادين العامة.

وأوضح عامر، في اقتراحه، بحسب بيان، الثلاثاء، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم تخطى نصف مليون حالة، بعدد 504.870 حالة، ففي مصر ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من 4900 حالة حتى اليوم.

وأكد النائب أن العديد من الدول حاولت تأمين وحماية المتعافين، ووضع آليات تحميهم من الخوف والقلق الزائد المنتشر حولهم عند التعامل معهم بعد مثولهم للشفاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراء جديد.. دولة تمنح شهادة حصانة للمتعافين من كورونا

نافذة أمل لمصابي كورونا.. صحة البرلمان تكشف عن مبادرة جديدة لتبرع المتعافين من كورونا بـ 1.5 لتر دم للعلاج.. برلمانيون: به مضادات للفيروس ونقلها للمصابين ينقذ عددا كبيرا من المرضى

على طريقة شهادات قناة السويس.. مقترح برلماني بشأن سندات لحماية المصريين من كورونا

مقترح برلماني بإصدار شهادات مناعة للمتعافين من فيروس كورونا

البرلمان يحاصر الحكومة بمجموعة من طلبات الإحاطة والمقترحات.. نواب: ضرورة توفير الكمامات في الأسواق.. ومطالب بإصدار شهادات مناعية للمتعافين من فيروس كورونا

شهادات مناعة وعقوبات تسريح.. 4 مقترحات برلمانية لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

الخطوط السعودية تعلن تشغيل 60 رحلة داخلية يوميًا ابتداء من الأحد

احذر تلك العادات في السيارة حتى لا تتعرض لحادث

في بيان رسمي.. رابطة الدوري الإيطالي تؤكد موعد استئناف الكالشيو

دراسة كندية تحسم الجدل حول فائدة الكمامة القماش

بعد 38 عاماً .. ظهور نادر للفنان نعيم عيسي بائع القماش في ريا سكينة

في ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. تعرف على عدد زيجاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

تحسن الهضم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكراوية؟

الخبرة بتقول.. 7 نصائح تحميك من لصوص السيارات في الحظر