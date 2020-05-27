برلمانية تتحفظ على مقترح إلزام الصحة بإصدار شهادات مناعة للمتعافين.. وتكشف الأسباب

تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إلزام وزارة الصحة بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا للاستعانة بهم في مواقع العمل والميادين العامة. وكان ذلك بعد أن





وأوضح عامر، في اقتراحه، بحسب بيان، الثلاثاء، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم تخطى نصف مليون حالة، بعدد 504.870 حالة، ففي مصر ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من 4900 حالة حتى اليوم.





وأكد النائب أن العديد من الدول حاولت تأمين وحماية المتعافين، ووضع آليات تحميهم من الخوف والقلق الزائد المنتشر حولهم عند التعامل معهم بعد مثولهم للشفاء.