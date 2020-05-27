برلمانية تتحفظ على مقترح إلزام الصحة بإصدار شهادات مناعة للمتعافين.. وتكشف الأسباب

تحفظت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إلزام وزارة الصحة بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا للاستعانة بهم في مواقع العمل والميادين العامة.
وردت "الشرقاوى" لـ"صدى البلد"، على أهداف المقترح، قائلة تناول هدفين الأول الاستعانة بالمتعافين من فيروس كورونا فى العمل، عن طريق شهادة مناعة من وزارة الصحة، هل هناك ما يمنع من أن يستمر المتعافى من فيروس كورونا فى عمله مرة أخرى؟
وتابعت النائبة حديثها:" وإذا كان المقترح يهدف إلى عدم التنمر فليست الشهادة هي الحل لان ذلك يرجع الى وعى المواطن نفسه".
كما أكدت أنه حتى الان لا توجد معلومة مؤكدة أن من يصاب بـفيروس كورونا لديه مناعة تجعله حصن حصين ضد انتقال الفيروس الية مره اخرى.