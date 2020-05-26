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محافظات

رواد الكشافة والمرشدات تدعو مواطني كفر الشيخ للامتناع عن التدخين

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:38 م
التدخين
التدخين
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محمود زيدان
أطلقت جمعية الكشافة والمرشدات بفرع بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة السيد عنتر، دعوة للامتناع عن التدخين خلال اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الموافق 31 مايو الجاري، حفاظًا على صحة المواطنين لما يسببه التدخين من أضرار خطيرة وجسيمة. 

وقال السيد عنتر، رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة والمرشدات فرع بيلا، إن التدخين يقضي على حياة أكثر من 6 مليون فرد سنويًا على الأقل، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن هناك أكثر من 16% من حالات الوفاة التي تحدث يرجع سببها الرئيسي إلى التدخين السلبي أو التدخين غير المباشر، مضيفًا أن التدخين يؤثر على الجهاز الدوري وعلى الجهاز العصبي. 

وتابع "عندما نتحدث عن أضرار التدخين فإننا لا نقصد فقط السجائر، بل نحن نقصد التدخين بكافة أشكاله وصوره من تدخين السيجار، والشيشة، أو البرجلية كما يطلق عليها في بلاد الشام وغيرها من المنتجات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنتجات النيكوتين والتبغ".
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