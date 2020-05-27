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برلمان

برلمانية توضح مزايا مقترح الاستعانة بالأطباء المحالين للمعاش

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:01 ص
الاطباء
الاطباء
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حسن رضوان
أشادت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بإعلان وزارة الصحة والسكان عن مقترح بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، بتحديد الأعداد المطلوبة من (الأطباء البشريين، الأسنان، الصيدلة، التمريض العالي، الكيميائيين، فنيي التمريض، الفنيين الصحيين) من المحالين للمعاش حديثًا منذ عام فأقل أو أقل من عامين.


وقالت "الشرقاوى" لـ"صدى البلد"، إن مقترح عودة الأطباء المحالين على المعاش لمواجهة فيروس كورونا خطوة مهمة للاستفادة من خبراتهم فى سد احتياجات المستشفيات، لافتة إلى أنه عدد كبير من الأطباء داخل الوحدات الطبية تم استدعاؤهم ليكونوا داخل المستشفيات المسؤولة عن الكشف عن مصابي كورونا مما أدى إلى وجود عزل داخلها.

وأكدت النائبة أنه إذا تم تطبيق هذا المقترح فى هذه الظروف الراهنة من الممكن أن يتم توزيع هؤلاء الأطباء داخل الوحدات الطبية والأطباء الأكبرسنًا يكونوا مسؤولين عن إدارة المستشفيات مما لديهم خبرات كثيرة فى هذا المجال.

وتابعت النائبة حديثها:" يمكن الدفع بهؤلاء الاطباء المحالين للمعاش لسد عجز الوحدات الطبية ومعالجة المصابين بالأمراض الأخرى دون غيرها"، مؤكدة، أن العالم أجمع أمام وباء عالمى ونحتاج لكل من لديه الخبرة والاستطاعة للمساهمة فى القضاء على هذه الأزمة.

وطالبت " مرفت الشرقاوى" بضرورة تكليف الدفعات المتاخرة من الأطباء الجدد، معقبة:" ينبغى أن يكون هناك أولوية كبرى فى تعيين الأطباء فهم جيش مصر الأبيض أمام وباء كورونا العالمى".

وكان ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مقترح بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، بتحديد الأعداد المطلوبة من (الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، التمريض العالي، الكيميائيين، فنيي التمريض، والفنيين الصحيين) من المحالين للمعاش حديثًا منذ عام فأقل أو أقل من عامين.

وخاطبت الوزارة 7 جهات تابعة لها، لموافاة الوزارة ببيانات أعداد الفئات المشار إليها، وفق نموذج استرشادي، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد حرصت الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مؤكدة أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية أطقمها الطبية، خلال مواجهتهم لفيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء بتوفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان،  إلي إصابة 291 من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيبا وطبيبة، لافتة إلي وفاة 11 من الأطقم الطبية وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية  اللازمة بالمستشفيات.
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