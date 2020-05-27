AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار | تطورات الوضع في ليبيا.. موعد عودة النشاط الرياضي.. منشور مزوّر مُتداول لوزارة للصحة بشأن عدم الذهاب للمستشفيات حال الإصابة بـ كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

ماذا يحدث فى ليبيا.. القوات تستعد لإنهاء حلم أردوغان.. داعش يعود لإرهاب الشعب والجيش فى تراغن

تشهد ساحة الصراع في ليبيا خلال الآونة الاخيرة تصاعدا حادا مع تزايد نشاط العديد من الأطراف الدولية أبرزها تركيا.. للمزيد اضغط هنا

مصر تقترب من 19 ألف إصابة.. الصحة: تسجيل 789 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 127 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.. للمزيد اضغط هنا

وزير الشباب والرياضة: ملتزمون بعودة النشاط الرياضي 15 يونيو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تكثف حملات التوعية ضد فيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا

أحمد موسى: تحقيقات الصحة أثبتت وجود قصور تجاه طبيب المنيرة المتوفى

استعرض الإعلامى أحمد موسى، بيان وزارة الصحة، بشأن وفاة الدكتور وليد يحيى، طبيب بمستشفى المنيرة... للمزيد اضغط هنا

جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل "والي العراق" الإرهابي معتز نومان الجبوري

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الثلاثاء عن مقتل ما يسمى والي العراق الإرهابي "معتز نومان الجبوري".. للمزيد اضغط هنا

الحكومة: منشور وزارة الصحة بعدم الذهاب للمستشفيات في الإصابة بكورونا مزور

نفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ما تم تداوله حول منشور منسوب لوزارة الصحة... للمزيد اضغط هنا

القبض على منة عبد العزيز فتاة التيك توك

ألقت مباحث الجيزة، القبض على منة عبد العزيز، فتاة "التيك توك"؛للمزيد اضغط هنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهم الأخبار .. القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين في عملية نوعية بشمال سيناء..الغرغرة تدمر فيروس كورونا

أهم الأخبار| مطالب بموقف عربي موحد في ليبيا.. نقابة القراء تهاجم صلاح الجمل.. وعودة الدوري الإسباني

أهم الأخبار.. تركيا تواصل دعم الإرهاب في ليبيا.. الصحة تخصص طابقا بكل مستشفى عزل للأطقم الطبية .. وقرار الصحة العالمية بشأن هيدروكسي كلوروكين

جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل "والي العراق" الإرهابي معتز نومان الجبوري

الحكومة: منشور وزارة الصحة بعدم الذهاب للمستشفيات في الإصابة بكورونا مزور

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك| رضا عبد العال يهاجم منتقدي لقب نادي القرن.. جروس: الفوز بالكونفدرالية أفضل لحظة في مسيرتي

السلطات المغربية تلقي القبض على ممثل شهير بتهمة الإساءة للدين الإسلامي

بـ الأبيض الكاجول .. هنا الزاهد بإطلالة مختلفة رفقة كريم فهمى.. شاهد

بصورة فاضحة جديدة.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل

رغم ضعفه.. زوجة تطلب الخلع: جوزي بيعمل محادثات جنسية مع فتيات النت

الجيش الليبي يوجه نداء للدول العربية.. ويؤكد: قطر تجهز هذه القاعدة لـ تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة كندية تحسم الجدل حول فائدة الكمامة القماش

ضعف النظر.. كورونا يصيب رئيس الوزراء البريطاني في عينيه .. فيديو

خوفاً من كورونا.. مقهى يستعين بـ روبوت لتحضير وتقديم الطلبات للزبائن.. شاهد