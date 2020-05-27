أهم الأخبار | تطورات الوضع في ليبيا.. موعد عودة النشاط الرياضي.. منشور مزوّر مُتداول لوزارة للصحة بشأن عدم الذهاب للمستشفيات حال الإصابة بـ كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

ماذا يحدث فى ليبيا.. القوات تستعد لإنهاء حلم أردوغان.. داعش يعود لإرهاب الشعب والجيش فى تراغن

تشهد ساحة الصراع في ليبيا خلال الآونة الاخيرة تصاعدا حادا مع تزايد نشاط العديد من الأطراف الدولية أبرزها تركيا.. للمزيد اضغط هنا

مصر تقترب من 19 ألف إصابة.. الصحة: تسجيل 789 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 127 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.. للمزيد اضغط هنا

وزير الشباب والرياضة: ملتزمون بعودة النشاط الرياضي 15 يونيو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تكثف حملات التوعية ضد فيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا

أحمد موسى: تحقيقات الصحة أثبتت وجود قصور تجاه طبيب المنيرة المتوفى

استعرض الإعلامى أحمد موسى، بيان وزارة الصحة، بشأن وفاة الدكتور وليد يحيى، طبيب بمستشفى المنيرة... للمزيد اضغط هنا

جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل "والي العراق" الإرهابي معتز نومان الجبوري

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الثلاثاء عن مقتل ما يسمى والي العراق الإرهابي "معتز نومان الجبوري".. للمزيد اضغط هنا

الحكومة: منشور وزارة الصحة بعدم الذهاب للمستشفيات في الإصابة بكورونا مزور

نفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ما تم تداوله حول منشور منسوب لوزارة الصحة... للمزيد اضغط هنا

القبض على منة عبد العزيز فتاة التيك توك

ألقت مباحث الجيزة، القبض على منة عبد العزيز، فتاة "التيك توك"؛للمزيد اضغط هنا