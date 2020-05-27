جدل برلمانى حول مقترح إلزام "الصحة" بإصدار شهادات مناعة للمتعافين من كورونا.. نواب: يساهم فى وضع آليات لحمايتهم..ويمنع عنهم التنمر

مقترح برلماني بإلزام "الصحة" بإصدار شهادات مناعة للمتعافين من كورونا

برلمانية: لا توجد دراسة تؤكد منع انتقال عدوى كورونا للمتعافين من الفيروس

برلمانية تتحفظ على مقترح إلزام الصحة بإصدار شهادات مناعة للمتعافين.. وتكشف الأسباب





وزارة الصحة بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا للاستعانة بهم في مواقع العمل والميادين العامة. استطلع موقع صدى البلد، آراء عدد من نواب لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بالزام





أكد برلمانيون، أنه حتى الآن لا توجد دراسة او معلومة تؤكد أن متعافى كورونا لديه حصانة ضد فيروس كورونا حتى نعطى له شهادة تؤكد ذلك، مطالبين بإطلاق حملات توعية ضد التنمر واتباع تعليمات وزارة الصحة للحماية من انتقال عدوى فيروس كورونا.





تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إلزام وزارة الصحة بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا للاستعانة بهم في مواقع العمل والميادين العامة.

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وأوضح عامر، في اقتراحه، بحسب بيان، الثلاثاء، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم تخطى نصف مليون حالة، بعدد 504.870 حالة، ففي مصر ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من 4900 حالة حتى اليوم.

وأكد النائب أن العديد من الدول حاولت تأمين وحماية المتعافين، ووضع آليات تحميهم من الخوف والقلق الزائد المنتشر حولهم عند التعامل معهم بعد مثولهم للشفاء.





وتابع: "على سبيل المثال تعاملت ألمانيا مع المتعافين، واتجهت إلى أصدر "شهادة مناعة" يتم إعطاؤها للأشخاص الذين يتمتعون بمناعة والتي تسمح لهم بالتحرك بحرية والإعفاء من القيود والحظر المفروض على ممارستهم أعمالهم اليومية وحياتهم".

وأشار إلى أن إصدار هذه الشهادة يحمل عددا من الإيجابيات أهمها حماية المتعافي من كافة أشكال الذعر والتنمر والخوف الزائد الذي يكون لدى المواطنين عند تعاملهم مع متعافي، خشية لديهم من العدوى منه إذا تم التعامل معه.

ولفت إلى أن الدولة المصرية ستستفاد من هؤلاء المتعافين في الاستعانة بهم في الأماكن التي تمثل تجمعات سواء في وسائل المواصلات أو الأماكن والميادين العامة، أو مواقع العمل التي تمثل بؤرة تجمعات واختلاط مباشر، فهؤلاء لن يكون عليهم أي ضرر من التعامل مع المواطنين نظرا لأن لديهم مناعة ومحصنين ضد هذا كورونا

واقترح ضرورة إصدار شهادات مناعة للمتعافين يمكن من خلالها الاستفادة منهم في هذه الظروف الراهنة التي تحتاج فيها الدولة لأفراد يكونون بمثابة حائط صد للحماية في الوقت الذي يخشى فيه الجميع التعامل مع بعضهم البعض خوفا من انتقال العدوى.

تحفظت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على المقترح البرلماني الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إلزام وزارة الصحة بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا للاستعانة بهم في مواقع العمل والميادين العامة.

وقالت "شاكر" لـ"صدى البلد"، إنه لا يمكن إصدار شهادات مناعة للمتعافين من فيروس كورونا ، فلا يوجد حتى الآن ما يثبت أن مصاب كورونا لديه مناعة ضد الفيروس بل توجد احتمالات بإصابته مرة أخرى بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن فيروس كورونا ليس كباقي الأمراض الأخرى مثل الجدرى وغيره من الأمراض التى لا يمكن أن تأتى مرة أخرى للمصاب بها، فلا يمكن أن نجزم على قدرة الجسم على أخذ مناعة من الفيروس حتى هذه اللحظة.



ومن جانبها، تحفظت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إلزام وزارة الصحة بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا للاستعانة بهم في مواقع العمل والميادين العامة.







