أخبار التوك شو | أحمد موسى يقصف جبهة BBC.. الصحة: لا يوجد نقص في المستلزمات الطبية.. و40% من أسِرَّة الرعاية المركزة فارغة

نشر موقع "صدى البلد" أمس، الثلاثاء، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





عرض الإعلامى أحمد موسى، صور الأطباء والأطقم الطبية بإنجلترا أثناء ارتدائهم أكياس القمامة؛ لعدم توافر مستلزمات الوقائية لديهم.





ناشد الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، المواطنين بضرورة أن يحرص الجميع على الإجراءات الطبية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.





قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة والسكان للرعايات والطوارئ، إن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت باتخاذ إجراءات احترازية لحماية المصابين والأطباء من فيروس كورونا.





نفى الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة والسكان للرعايات والطوارئ، تقدم الأطباء باستقالات جماعية، قائلا "هذه شائعات مغرضة تستهدف مصر وأطباءها".





قال شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع عن كثب مع وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية في مصر؛ من أجل إعادة فتح المساجد والضوابط المتبعة تمهيدا لفتح المساجد مرة أخرى.





قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن إحدى ممرضات مستشفى الزقازيق الجامعي أصيبت بـ فيروس كورونا ودخلت هي وزملاؤها في حالة ذعر وتم توفير فريق طبي بديل معاون.



