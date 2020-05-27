نانسي ممدوح تكتب: متلازمة «لا»

استكمالا لموضوع الحياة في الغربة، ظنا مننا جميعا اننا نبحث عن حياه افضل لاولادنا، يبقي السؤال اليومي، هل نحن نقوم بذلك فعلا؟!.









الاجابه بتختلف بين ثقافه الاهل المختلفه و طموحاتهم لاولادهم و احيانا فيما لم يستطيع الاهل تحقيقه لنفسهم في الاساس طامعين ان يحققوا اولادهم.





هناك من الاشخاص من يري من وطنه ديار فشل ولا سبيل للحياه الادميه علي حد تعبيرهم، فاصبح القرار هو انتقال الحياه والهوية بالكامل للغرب و في كثير من الحالات بتنجح التجربه لهم، لسبب واقعي هو نقل الصوره دي للأبناء فيصبح الوطن هو محل الاقامه الجديد.









يحاولون الاهل قصاري جهدهم الاندماج في المجتمع الغربي في جميع مظاهر الحياه، يكبروا الاولاد علي فكره ( ابعدوا عن العرب دول فيهم و فيهم دي حياتكم الجديده).





كما ذكرت بينجح الاهل في خلق جيل يتحدث الانجليزيه بطلاقة، يفكر و يتعايش بسهوله و بيتفوق في احيان كثيره في مجالات الحياه ولكن بعد عشرات السنين قد يكون الثمن باهظ من جفاء الابناء و تمردهم علي الاباء، كل شئ مدفوع حسابه، نجحوا الاولاد صحيح ولكن اين هم من حياه الاباء بالنهاية،هذه هي حياه الغرب! هناك الوجه الاخر من عموم المهاجرين الباحثون عن فرص افضل للتعليم والصحه لاولادهم ولكن بجهود كبيره للحفاظ علي العادات والتقاليد وهنا تتجلي متلازمه ( لأ)! اتحدث عن نفسي و عن كثير من أصدقائي المقربين الشقيانين في الحفاظ على اللغه والدين.





مظهر من مظاهر اليوم الطبيعي، يجمع الاولاد صداقات من جنسيات مختلفه بثقافات و عادات مختلفه احيانا باختيارنا وفي كثير من الاحيان هو فقط المتاح.









هذا المتاح بيكون بالاجازه الاسبوعيه او الويك اند وهذا المتاح قد يروق للاولاد او لا، ولكن ماذا عن اليوم الدراسي العادي، علي سبيل المثال لا الحصر؛ عايزه البس زي صاحبتي الاجابه( لأ) مينفعش، عايزه ابات عن صاحبتي ( لأ) مينفعش، عايزه اسافر مخيم مع اصحابي( لأ) مينفعش، صاحبتي ليها صاحبها (لأ لأ لأ) مينفعش....





يطول الشرح في ليه مينفعش كل يوم!! يتولد لديهم الشعور بالعزله في المدرسه و عدم رغبه الاخرين في صداقتهم ببساطه لانهم بيقولو (لأ) طول الوقت! هنا الفجوه تحدث فيما هو متاح و طبيعي حولهم و فيما هو موروث ثقافيا و دينيا.









لا انكر ان هناك كثير من العائلات تنجح في دمج الثقافات في داخل اولادهم وايضا في كثير من الاحيان يكبر الصغار متسالين دائما لماذا احضرتمونا الي هنا اذا لم نستطع ان نكون مثلهم؟!





في اعتقادي الشخصي ان الجيل الثالث من المهاجرين هو الافضل حظا حين تكبر العائله و تصبح العادات شئ مألوف لافراد الاسره. في كل الاحوال اكاد ان اجزم ان افضل الاوقات لدي الاطفال هو الاجازه القصيره بمصر. هي أملهم في ممارسه الحياه الطبيعة والانطلاق من غير متلازمه(لآ) .





وان كانت في بعض من الاحيان تكون قاسيه عندما يجدون نفسهم لا يستطيعون فهم ابسط النكات او الالعاب بين اطفال عائلاتهم، وحين تتحسن الاوضاع في ايام قليله يحملون حقائبهم مجددا مودعين ادفي الاحضان من الاجداد و الاقارب.



