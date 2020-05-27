خوفاً من كورونا.. سكان فيصل يطالبون بدوريات أمنية داخل الشوارع لضبط مخالفي الحظر

أرسل القارئ محمد سعد، شكواه ، لخدمة "بين الناس" بموقع صدى البلد الإخباري ، متضررًا من وجود بعض الأشخاص يقومون بكسر حظر التجول.





وقال سعد ، نحن سكان فيصل الطوابق نعاني من عدم وعي المواطنين، حيث يقومون بكسر حظر التجول داخل الشوارع الجانبية.





وأضاف محمد سعد ان السكان يخرجون الكراسي من منازلهم ، ويتجمعون أمام المنازل ، والأطفال تلعب في الشوارع حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي ، ضاربين بقرار حظر التجول عرض الحائط .





وطالب سعد ، المسؤولين ، بعمل دوريات أمنية داخل الشوارع الجانبية ، لضبط المواطنين الذي قاموا بكسر الحظر ، وذلك لمنع التجمعات وانتشار فيروس كورونا .



