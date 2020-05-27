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بين الناس

خوفاً من كورونا.. سكان فيصل يطالبون بدوريات أمنية داخل الشوارع لضبط مخالفي الحظر

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:49 ص
شكاوى المواطنين ..موقع
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد سعد، شكواه، لخدمة "بين الناس" بموقع صدى البلد الإخباري، متضررًا من وجود بعض الأشخاص يقومون بكسر حظر التجول.

وقال سعد، نحن سكان فيصل الطوابق نعاني من عدم وعي المواطنين،  حيث يقومون بكسر حظر التجول داخل الشوارع الجانبية. 

وأضاف محمد سعد ان السكان يخرجون الكراسي من منازلهم، ويتجمعون أمام المنازل، والأطفال تلعب في الشوارع حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي، ضاربين بقرار حظر التجول عرض الحائط .

وطالب سعد، المسؤولين، بعمل دوريات أمنية داخل الشوارع الجانبية، لضبط المواطنين الذي قاموا بكسر الحظر، وذلك لمنع التجمعات وانتشار فيروس كورونا  .

ويقدم موقع صدي البلد خدمة بين الناس لحل مشكلات القراء للتواصل علي ارقام 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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