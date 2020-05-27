AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

متغيب منذ أسبوع ويعاني من الزهايمر.. سيدة تطلب البحث عن والدها

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:42 ص
متغيب
متغيب
Advertisements
احمد قطب
أرسلت السيدة منة حسن شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" لتغيب والدها عن المنزل. 

وقالت حسن في شكواها: "بابا متغيب منذ أسبوع، وهو ٦٩ عامًا ويعاني من مرض الزهايمر وضمور المخ وتليف في شبكية العين". 

وأشارت منه حسن إلى أن والدها كان يرتدي قميص بمبي وسروال رمادي وبيده عصاة، وخرج الساعة الخامسة يوم الثلاثاء ١٩/٥/٢٠٢٠.

وطالبت من يجده التواصل معها على الهاتف ٠١١١٥٣١٢٤٩٧/٠١١٥٠٩٥٦٤١٥ 

ويقدم موقع "صدى البلد" خدمة بين الناس للتواصل مع المسئولين لإرسال شكواك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى الطوابق يشكون من انتشار القمامة

سكان روض الفرج يشكون من انتشار مياه الصرف الصحي والقمامة

سكان شارع الفيروز بالمرج يشكون من انتشار القمامة

سكان لاشين بفيصل يشكون من انتشار الكلاب الضالة

متغيب من 7 أشهر.. قارئ يستغيث بالمسئولين للبحث عن طالب بالبحيرة

سكان عرب العييدة بالقليوبية يشكون من انتشار القمامة

ترشيحاتنا

الإسكان: خفض سعر شقق الإسكان الاجتماعي الإعلانات المقبلة.. تفاصيل

تحسن الهضم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكراوية؟

اختلف الفقهاء.. الطريقة الصحيحة في إدخال الميت القبر

للرجال فقط..علامة باليد تحدد احتمالية إصابتك بكورونا

تخلصي من الجلد الميت بـ سكراب القهوة

خليفة محمد صلاح.. المقاولون يحسم مصير رحيل طاهر محمد إلى الأهلي أو الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

بفستان أنيق.. مي كساب في إطلالة جديدة على الإنستجرام

هل يمكن لـ مياه الشرب أن تزيد من مناعة الجسم؟