متغيب منذ أسبوع ويعاني من الزهايمر.. سيدة تطلب البحث عن والدها

أرسلت السيدة منة حسن شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" لتغيب والدها عن المنزل.
وقالت حسن في شكواها: "بابا متغيب منذ أسبوع، وهو ٦٩ عامًا ويعاني من مرض الزهايمر وضمور المخ وتليف في شبكية العين".
وأشارت منه حسن إلى أن والدها كان يرتدي قميص بمبي وسروال رمادي وبيده عصاة، وخرج الساعة الخامسة يوم الثلاثاء ١٩/٥/٢٠٢٠.
وطالبت من يجده التواصل معها على الهاتف ٠١١١٥٣١٢٤٩٧/٠١١٥٠٩٥٦٤١٥
ويقدم موقع "صدى البلد" خدمة بين الناس للتواصل مع المسئولين لإرسال شكواك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360