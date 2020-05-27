كنت مضطرًا.. أحمد العوضي: خسيت 10 كيلو بسبب مشهد إعدام هشام عشماوي

قال الفنان أحمد العوضي ، الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، بمسلسل "الاختيار"، إنه أضطر إلى أن يفقد 10 كيلو جرامات من وزنه فى غضون شهرين بسبب مشهد الإعدام بالمسلسل، مشيرًا إلى أن القائمين على المسلسل بذلوا مجهودًا كبيرًا ودققوا فى كافة التفاصيل حتى خرج المسلسل بالشكل الذى حظى على إعجاب الجميع.





وأضاف العوضي خلال مداخلة حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، أنه درس شخصية الإرهابى الخائن هشام عشماوى بتعمق لدرجة أنه جلس مع الضباط الذين تزاملوا مع الإرهابى فى الجيش قبل أن ينضم للجماعات الإرهابية.





وأشار إلى أنه لم يستعد بدنيًا لمسلسل الاختيار كونه شخصا رياضيا مواظبا على الفنون القتالية منذ صغره.





وأكمل: أنا بحب الألعاب العنيفة منذ صغرى ومواظب على التمرين اليومى لها، زى الجودو والبوكس والتايكوندو.. بتمرن عليها الصبح وبالليل".





ونوه إلى أن مسلسل الاختيار يمثل نقلة كبيرة في حياته بعد النجاح المصري والعربي الكبير الذى حققه.