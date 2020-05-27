ننشر قائمة الكتب الأعلى مبيعًا في باريس أثناء فترة الحجر الصحي

حققت نسخة الجيب من رواية "الحياة السرية للكتاب"، لمؤلفها غيوم ميسو، نسبة مبيعات عالية خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى قائمة الكتب العشرين الأكثر مبيعًا في فرنسا أثناء فترة الحجر الصحي الناجم عن إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وظلت رواية الكاتب غيوم ميسو، متربعًا في مرتبة المؤلف المفضل لدى الفرنسيين طيلة تسع سنوات، رغم غلق المكتبات في الفترة الأخيرة.





وتشارك معه في منصة أفضل المبيعات كل من "ميشل بوسي" في المرتبة الثانية بفضل كتابه "كان علي أن أحلم أكثر من اللازم"، و"أوريلي فالوني" في المرتبة الثالثة عن روايتها "التتويج".





وشملت القائمة أيضًا رواية "في الشمس المخوفة"، لذات المؤلف "ميشل بوسي"، واحتل كتابه "كل ما على الأرض يجب أن يفنى" الدرجة

التاسعة عشرة.





وتضمن الترتيب الكاتبة ليلى سليماني من خلال روايتها الأخيرة "بلد الآخرين" التي احتلت الدرجة العاشرة، وتميز في هذه الخانة أيضًا كل من "بيار لاميتر" بفضل روايته "مرآة معاناتنا"، و"آنياس ليديغ" عن كتابها "نصارح أنفسنا أخيرًا" اللذين حلا في الدرجتين 13 و14 على التوالي.





وشهدت سوق النشر في الفترة الأخيرة إنهيار كبير بسبب غلق المكتبات الذي استمر في باريس طيلة فترة الحجر الصحي.



