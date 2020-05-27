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منوعات

شاهد.. اختفاء قطة سوداء داخل رداء كاهن أثناء الصلاة | فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:19 ص
قطة سوداء
قطة سوداء
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عزة عاطف
تحاول القطط جذب الانتباه دائمًا وخطف الأنظار للحصول على الاهتمام ممن حولها، ومنذ أن اقتحمت إحدى القطط النشرة الجوية لتحتل اللقطة، فقد أثارت قطة الكاتدرائية اليوم ضجة مواقع التواصل الاجتماعي.

أثارت قطة سوداء دهشة وسخرية رواد مواقع التواصل بعد ما تخفت بشكل مريب داخل رداء الكاهن الشهير «روبرت ويليس» عميد كاتدرائية كانتربري، فقطعت عليه الصلاة.

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ترك المشاهدين الصلاة وتتبعوا القطة التي تخفت داخل رداء الكاهن خلال اندماجه في تلاوة الصلوات أمام الكاميرا، لكنه ظل ثابتًا قدر الإمكان متجنبًا الهلع.

يظهر مقطع فيديو القطة تقتحم اللقطة وتتوجه مباشرة إلى الكاهن الأنجليكاني الذي لم يلاحظها إلا عندما اختفت تمامًا تحت ملابسه.

تعجب رواد مواقع التواصل من ثبات العميد الانفعالي، كتب أحدهم، "لحسن الحظ أنه لم يركض من الفزع"، بينما كتب آخر ساخرًا: "الآن أصبح لعميد كانتربري.. ذيل! ''. 


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