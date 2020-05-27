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محافظات

محافظ جنوب سيناء: احتساب العزل المنزلي للموظفين العائدين من عطلة العيد أيام عمل رسمية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:39 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء احتساب ايام العزل المنزلي للموظفين العائدين من إجازة عيد الفطر المبارك، أيام عمل رسمية؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لتنظيم عودة العاملين  والموظفين إلى جنوب سيناء بعد مخاوف من انتقال العدوى لهم من محافظاتهم.

 وكلف فودة رؤساء مدينتي   راس سدر ونويبع   بتخصيص  3 موظفين  يعملون علي مدار الساعة  لتسجيل بيانات الموظفين  العائدين؛ لمتابعتهم  بالتنسيق مع جهات عملهم، وكذلك تكليف مديرية  الصحة  بمتابعة كافة الحالات التي  تحت العزل من خلال إعداد تقرير يومي.
 
وشدد  المحافظ- خلال بيان رسمي؛ لتنظيم عودة العاملين  والحد من انتشار فيروس كورونا- علي ارتداء   المواطنين  لكمامة الوجه  طوال الوقت   .
 اقرا ايضا :

محافظ جنوب سيناء: احتساب العزل المنزلي للموظفين العائدين من عطلة العيد أيام عمل رسمية
محافظ جنوب سيناء: احتساب العزل المنزلي للموظفين العائدين من عطلة العيد أيام عمل رسمية
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